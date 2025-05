Christina Hänni während "Let's Dance"-Finale im Krankenhaus

Die Profitänzerin Christina Hänni (35) konnte kurzfristig nicht an der Liveshow des Let's Dance-Finales teilnehmen. Moderator Daniel Hartwich (46) erklärte, dass sich die Tänzerin im Krankenhaus befinde, es ihr aber gut gehe. Ursprünglich sollte Christina noch einmal gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Osan Yaran bei der RTL-Show auftreten, obwohl sie bereits ausgeschieden waren. Stattdessen sprang Kollegin Marta Arndt (35) für sie ein und übernahm den Tanzpart.

Später meldete sich Christina selbst über Instagram zu Wort. In ihrer Story postete sie ein Bild ihres Arms, das einen deutlichen Ausschlag zeigte, und erklärte: "Ich hatte einen allergischen Schock, aber möchte euch allen Entwarnung geben!" Die schnelle medizinische Versorgung durch das Team von "Let's Dance" habe Schlimmeres verhindert. "Mir geht es schon wieder viel besser", beruhigte die Tänzerin ihre Fans, gab aber zu, dass das Ganze sehr plötzlich gekommen sei. Weiter schrieb sie: "Ich denke an all meine Kollegen. Ich hätte so gerne getanzt." Außerdem entschuldigte sie sich bei Osan für ihr Fehlen und fand anerkennende Worte für ihren Tanzpartner: "Ich möchte mich von Herzen für die Reise mit dir bedanken und wünsche dir nur das Allerbeste!"

Privat ist Christina mit dem Sänger Luca Hänni (30) verheiratet, den sie damals bei "Let's Dance" kennenlernte. Gemeinsam bekamen sie letztes Jahr ihr erstes Kind. Wahrscheinlich deshalb wird Christina auch bei der kommenden "Let's Dance"-Tour nicht dabei sein. Dafür ist sie aber als Teilnehmerin der "Profi-Challenge" von "Let's Dance" am 30. Mai eingeplant. Fans hoffen, Christina dort wieder in gewohnter Form zu sehen.

RTL / Stefan Gregorowius Christina Hänni und Osan Yaran bei "Let's Dance", 2025

Instagram / christina.haenni Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024