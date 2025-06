Luca Hänni genießt sonnigen Familienurlaub und schickt Grüße

Luca Hänni (30) und seine Frau Christina (35) gönnen sich derzeit eine Auszeit vom Alltag und verbringen gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter einen idyllischen Sommerurlaub. Der Sänger und die Profitänzerin teilen mehrere Beiträge auf Instagram, die sie unter anderem gut gelaunt vor einer Palme zeigen oder beim entspannten Sonnenbaden. Unter einen sonnigen Schnappschuss schreibt Luca: "Liebe Grüße aus dem Familienurlaub" und setzt dahinter die Hashtags #Family #Urlaub #Happy".

In einer Story hält Luca einen weiteren Meilenstein fest: das erste Mal seiner Tochter am Strand. Ein niedliches Bild zeigt das kleine Mädchen im Sand am Meer sitzend – ein besonders berührender Moment für die frischgebackenen Eltern. Der Familienurlaub scheint nicht nur Erholung, sondern auch wertvolle Erinnerungen zu bieten, die fest im Herzen der jungen Familie bleiben dürften. Zu einem Selfie, das Christina in einem Erdbeerbikini und mit einem Strohhut zeigt, schreibt sie: "Sorgenfrei, filterfrei, Make-up-frei", während sie glücklich in die Kamera lächelt.

Vor rund einem Jahr durften Luca und Christina ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen. Überglücklich teilen sie einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von einem kleinen Füßchen auf Social Media. Haben die beiden die Familienplanung damit abgeschlossen? Das können sie zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht genau sagen, wie sie in ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" verrieten: "Es kann alles passieren. Ob Einzelkind oder fünf Kinder – wir schauen, wie sich unser Leben entwickelt."

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

