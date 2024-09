Nach drei Kindern: Möchte Sarah Harrison eine Sterilisation?

Sarah Harrison (33) ist seit rund einem Monat dreifache Mutter: Die Influencerin brachte Anfang August ihre Tochter Alea auf die Welt. Erst kürzlich offenbarte sie im Netz, dass sie und ihr Ehemann Dominic Harrison (33) aktuell kein viertes Kind möchten – und spricht jetzt offen über das Thema Verhütung. Dabei geht sie auch auf den Eingriff ein, bei dem die Eileiter einer Frau verschlossen oder entfernt werden. "Eine Sterilisation kommt irgendwie aktuell noch nicht infrage. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal der Kinderwunsch", betont sie in ihrer Instagram-Story.

Die 33-Jährige erzählt, sie habe eine Weile die Antibabypille genommen, diese jedoch abgesetzt. Danach sei sie zu einer natürlichen Verhütung übergegangen, bei der die eigene Temperatur gemessen wird. Das habe jedoch nicht besonders gut geklappt – denn sie sei mit ihrer kleinen Alea schwanger geworden. "Ich möchte diese Methode nicht schlechtreden – aber für mich ist es einfach nichts gewesen. Ich fand es anstrengend, jeden Morgen vor dem Aufstehen die Temperatur zu messen und Schleim auszuwerten", erklärt Sarah.

Die einstige Bachelor-Kandidatin spricht in den sozialen Medien häufiger offen mit ihren Followern – so wie im vergangenen Monat, als sie auf die Frage eines Fans einging, ob sie sich eine vierte Schwangerschaft vorstellen könnte. "[Die Frage] wird so oft gestellt. Wir sind jetzt erst Eltern geworden und genießen das so sehr", verriet Sarah und ergänzte: "Wir denken aktuell nicht über weitere Kinder nach."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Action Press Dominic und Sarah Harrison bei der GLOW-Messe in Essen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige