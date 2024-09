Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehners zweiter Nachwuchs ist da

Ludwig Lehner schwelgt im Babyglück: Sein zweiter Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt! Das gibt das deutsche Ryan-Gosling-Double nun auf seinem Instagram-Profil bekannt – und verrät dabei zugleich auch einige süße Details zu seinem kleinen Sprössling. "Endlich bist du bei uns, dürfen wir vorstellen, unsere kleine Prinzessin Lilljana Valentina, geboren am 09.09.2024, mit 3.230 Gramm", schreibt der Blondschopf unter einem Schnappschuss des kleinen Fußes seines Wonneproppens. Sowohl seine Partnerin Tina, als auch sein Töchterchen haben die Geburt offenbar komplikationslos überstanden, denn er versichert: "Mama und Baby sind wohlauf und putzmunter."

Darüber hinaus verrät das Double des Hollywood-Schauspielers sogar, welche Bedeutung hinter dem Namen seiner Tochter steckt: "Der Name unserer kleinen Maus hat für uns große Bedeutung, denn der Namenstag von Lilljana ist sogleich unser Jahrestag und ihr Name ist einem Familienmitglied gewidmet." Jetzt möchte die Familie die Kennenlernzeit mit der kleinen Lilljana Valentina erst einmal in vollen Zügen genießen, wie der stolze Papa abschließend erklärt: "Wir genießen schon jetzt die Kuschelzeit in vollen Zügen und könnten glücklicher nicht sein."

Schon der Verkündungspost vor sechs Monaten war zuckersüß und begeisterte das Internet. Ludwig schrieb damals auf Instagram: "Wir können es kaum erwarten, dich zu knuddeln und zu knutschen, kleines Spatzlbaby, es dauert nicht mehr lange." Besonders herzerwärmend war das Foto, das er damals postete, auf dem Ludwig und seine Tina ein winziges Paar Schuhe in den Händen hielten, um ihre freudigen Neuigkeiten zu verkünden.

Anzeige Anzeige

Instagram / ryangoslingdouble Fuß von Ludwig Lehners Tochter im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ryangoslingdouble Ludwig Lehner und seine Partnerin Tina

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige