Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner wird zum zweiten Mal Papa!

Er schwelgt im Familienglück! Ludwig Lehner, besser bekannt als das deutsche Ryan Gosling-Double, wird zum zweiten Mal Papa. Das teilt der Hollywood-Doppelgänger in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mit. "Schon nach unserer einzigartigen und unglaublichen Kennenlerngeschichte wusste ich, dass unsere Lovestory etwas ganz Besonderes wird", schreibt er unter ein gemeinsames Bild mit seiner schwangeren Partnerin Tina. Auf dem Foto halten die Turteltauben ein winziges Paar Schuhe in den Händen und unterstreichen damit die tollen Neuigkeiten: Sie werden Eltern und krönen damit ihr Liebesglück. "Wir können es kaum erwarten, dich zu knuddeln und zu knutschen, kleines Spatzlbaby, es dauert nicht mehr lange", schreibt Ludwig voller Vorfreude unter das Bild.

Die Freunde und Fans des Paares teilen die Freude der werdenden Eltern. In der Kommentarspalte tummeln sich viele herzige Glückwünsche. Auch bei dieser Verkündung wird Ludwig mit seinem Hollywood-Lookalike in Verbindung gebracht. "Ich bin ja gespannt, ob das Kleine mehr nach der Mama oder mehr nach Ryan Gosling kommt", kommentiert eine Userin scherzend.

Die Kennenlerngeschichte von Tina und Ludwig ist mindestens so filmreif wie das Leben seines Hollywood-Zwillings. Gegenüber SZ verriet er die Geschichte: Auf dem Weg zum Fußballplatz wäre Ludwig beinahe mit einer Dame zusammengestoßen. Als sich ihre Blicke trafen, sei es bereits um ihn geschehen: Das berichtete er auch später einem Freund in einer Bar. Wie es der Zufall so wollte, war die Barkeeperin die Mutter der unbekannten Frau. Direkt am nächsten Tag trafen sich der Ryan-Gosling-Doppelgänger und die Brünette und gehen seither gemeinsam durchs Leben.

Instagram / ryangoslingdouble Ludwig Lehner, Ryan-Gosling-Double

