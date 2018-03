Das war nicht für die Ewigkeit! Im Gegensatz zu seinem Vorbild Ryan Gosling (37) ist Ludwig Lehner wieder zu haben. Erst im vergangenen Juni hatte der Doppelgänger des Schauspielers seine langjährige Freundin Cathi geheiratet. Im Kreise seiner Familie und Freunde hatte sich das Paar in Feldkirchen das Jawort gegeben. Die prominenten Glückwünsche von Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (34) waren allerdings vergeblich: Ludwig ist wieder Single!

Die gescheiterte Ehe gab der 28-Jährige auf seinem Instagram-Account bekannt: "Meine Frau und ich haben uns dazu entschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen." Diese Entscheidung habe ihn viel Kraft gekostet, doch er bleibe optimistisch. An seine Ex richtete der gelernte Koch ebenfalls eine Nachricht: "Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute."

2017 hatte Ludwig mit dem Team von Circus HalliGalli für einen handfesten Skandal gesorgt. Bei der Goldenen Kamera war der Münchner als Ryan-Double in die Preisverleihung eingeschleust worden. Eigentlich hätte der Hollywoodstar eine Auszeichnung für den Film "La La Land" entgegennehmen sollen, stattdessen hatte aber Ludwig auf der Bühne gestanden. Das "Gosling-Gate" war ein TV-Streich aus Joko und Klaas' Sendung.

Privat Ludwig und Cathi Lehner

Ludwig Lehner, Pascal Le Segretain/Getty Images Ludwig Lehner und Ryan Gosling

Ludwig Lehner Ludwig Lehner mit Klaas Heufer-Umlauf

