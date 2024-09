So süß schwärmt Laura Maria Rypa von Pietro Lombardi

Laura Maria Rypa (28) lässt die ganze Welt wissen, wie glücklich sie mit Pietro Lombardi (32) ist! Die Influencerin widmete ihrem Liebsten einen Beitrag auf ihrem Instagram-Profil – und dabei schwärmte sie in den höchsten Tönen von dem "Cinderella"-Sänger. "Ich möchte dir sagen, wie stolz ich auf dich bin und auf alles, was du leistest. Du arbeitest so hart und gibst immer dein Bestes, und das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue", betonte die zweifache Mutter und fügte hinzu: "Du kannst unfassbar stolz auf dich sein für das, was du bis jetzt erreicht hast, und ich weiß, dass du noch so viel mehr erreichen wirst."

Doch damit nicht genug! Laura kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Dein Mut und deine Entschlossenheit inspirieren mich. Du zeigst mir, was es bedeutet, nie aufzugeben und immer an sich selbst zu glauben", schrieb sie weiter. Zudem widmete sie ihm noch eine rührende Liebeserklärung: "Ich bin so glücklich, dich an meiner Seite zu haben, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir in die Zukunft zu schauen."

Laura und Pietro gehen schon seit einigen Jahren Hand in Hand durchs Leben. Zwar pausierten die Beauty und der Musiker ihre Beziehung zwischendurch, fanden dann aber wieder zueinander. Im Dezember 2022 durften die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: den kleinen Sohnemann Leano. Im August 2024 machte ihr zweites Kind Amelio das Familienglück perfekt. Zudem hat Pietro noch seinen Sohn Alessio (9) aus seiner Ehe mit Sarah Engels (31).

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige