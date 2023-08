Gerichtsmediziner konnten Lil Tays Tod nicht untersuchen

Lil Tays Name ist in aller Munde. Gestern war bekannt gegeben worden, dass die Teenie-Influencerin und ihr Bruder gestorben sein sollen. Allerdings hatte die Polizei das nie bestätigt. Auch der Vater von Tay Tian, wie die Rapperin bürgerlich heißt, hatte sich geweigert, das Ableben seiner beiden Kinder zu kommentieren. Dann vor wenigen Stunden die mögliche Wende: In einem Statement soll Lil selbst erklärt haben, dass sie und ihr Bruder nicht tot seien. Ob diese Erklärung echt ist, ist aktuell noch unklar. Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis, dass Lil tatsächlich noch leben könnte.

Radar Online berichtet, dass es bis vor wenigen Stunden keine offiziellen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde von Los Angeles gegeben hatte. Die Gerichtsmedizin habe nämlich bestätigt, dass niemand mit dem Namen Claire Hope im System gemeldet war. Somit hatten sie Lils Tod nicht untersuchen können, da es keine Leiche gab. Inzwischen soll dafür auch die passende Erklärung vorliegen. In ihrem angeblichen Statement hatte Lil erklärt: "Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope."

Auf Instagram hatte die Familie von Lil und dessen Bruder gestern ihren Tod erklärt. Inzwischen ist dieser Post vom Social-Media-Profil der 14-Jährigen verschwunden. Angeblich sollen Hacker das Statement veröffentlicht haben.

Instagram / liltay Lil Tay, Musikerin

Instagram / liltay Lil Tay, Rapperin

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

