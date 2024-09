Hat sich Clea-Lacy Juhn ihren Mama-Alltag so vorgestellt?

Clea-Lacy Juhn (33) durfte vor wenigen Wochen ihre Zwillinge Mika und Mišah auf der Welt willkommen heißen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan der einstigen Bachelor-Gewinnerin wissen: Hat sie sich ihren Alltag so vorgestellt, wie er jetzt ist? "Ich muss gestehen, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte", antwortet Clea-Lacy und fährt fort: "Zu Beginn fand ich den Babyblues echt heftig. Dann geht man irgendwie ins Funktionieren über und jetzt fällt langsam alles ab. [...] Es ist aufregend und wunderschön, aber auch anstrengend zugleich. Vor allem der wenige Schlaf macht einem irgendwann zu schaffen." Trotzdem betont die zweifache Mama, sie erfreue sich enorm daran, die tägliche Veränderung ihrer Jungs zu sehen.

Ein weiterer interessierter Fan merkt an, dass Clea-Lacys Leben als frischgebackene Zwillingsmama "nur positiv" aussehe und fragt sich, ob die 33-Jährige nicht mit ihren Kräften am Ende sei. "Doch klar gibt es diese Momente. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre", gesteht sie und fügt hinzu: "Aber überwiegend bin ich tatsächlich positiv eingestimmt. Mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt und man hat das Gefühl, dass es nie mehr 'normal' wird." Clea-Lacy betont aber, dass dieses Gefühl nur die Ausnahme sei. Dennoch habe sie bereits einfach nur dagestanden und geweint, weil sie mit dem Schlafentzug überfordert gewesen sei. Durch den Anblick ihrer Zwillinge vergesse sie die Tränen und den Schlafentzug allerdings ganz schnell wieder.

Auch wenn sich in Clea-Lacys Leben momentan wohl alles um ihre beiden Jungs dreht, wurde das neugewonnene Mamaglück erst vor wenigen Tagen von einem traurigen Schicksalsschlag überschattet. "Heute hat mein Opa den Weg in den Himmel angetreten. Wir werden ihn für immer in liebevoller Erinnerung behalten und sind dankbar für all die schönen Momente, die er uns geschenkt hat", berichtete sie ihrer Community auf Instagram und teilte ein gemeinsames Foto mit ihren Großeltern.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Großeltern

