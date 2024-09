Clea-Lacy Juhn trauert um ihren geliebten Großvater (†91)

Clea-Lacy Juhn (33) trauert um ihren Großvater. Auf Instagram nimmt die Bachelor-Bekanntheit jetzt Abschied. "Heute hat mein Opa den Weg in den Himmel angetreten. Wir werden ihn für immer in liebevoller Erinnerung behalten und sind dankbar für all die schönen Momente, die er uns geschenkt hat." Die Influencerin hofft, dass ihr Opa auf seiner Reise auch ihre Oma wiedersehen wird. Ergänzend dazu veröffentlicht Clea ein Foto, das sie mit ihren Großeltern zeigt. "Mein Opa wurde 91 Jahre alt. Meine Oma verstarb im letzten Jahr und wurde 92 Jahre alt", erklärt sie und fügt hinzu: "Beide hatten sogar noch das Glück und durften nach über 60 Jahren Ehe noch die Diamanthochzeit feiern."

Die 33-Jährige wurde vor Kurzem zum ersten Mal Mama: Am 26. Juli erblickten ihre Zwillings-Jungs das Licht der Welt. Cleas Opa hat jedoch vorgesorgt und seinen Urenkeln ein Erinnerungsstück hinterlassen. "Die handgeschriebene Karte von ihm für die beiden kommt in die Erinnerungskiste, sodass auch Mika und Mišah eine Erinnerung an den Uropa haben", verrät die gelernte Bürokauffrau.

Die Schwangerschaft von Clea verlief nicht ohne Hürden: Im Mai hatte sie überraschend die Trennung von ihrem Mann Hasim verkündet. "Ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", verriet sie damals im Netz. Mittlerweile scheint bei den frischgebackenen Eltern aber alles wieder im Lot zu sein. "Ich bin so stolz auf dich und liebe dich über alles. Auf die aufregende Reise mit unseren Jungs", schwärmte Hasim im August auf Instagram und veröffentlichte passend dazu ein Kussfoto von sich und Clea.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / hasim.life Hasim und Clea-Lacy Juhn

