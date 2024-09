Tito Jackson (†70) verlor seine Ex-Frau auf tragische Weise

Michael Jacksons (✝50) Bruder Tito Jackson verstarb gestern plötzlich im Alter von 70 Jahren. Er hinterlässt seine Söhne Taj, Taryll und TJ (46). Die drei Sprösslinge müssen tragischerweise nicht zum ersten Mal in ihrem Leben einen solch herben Verlust verkraften – bereits in jungen Jahren haben sie ihre Mutter Delores "Dee Dee" Jackson verloren. Titos Ex-Frau war 1994 im Pool ihres Freundes Don Bohana ertrunken. Doch der schreckliche Vorfall war kein Unfall: Don war für den Tod seiner damaligen Partnerin verantwortlich. 1998 wurde er wegen Mordes zweiten Grades an Dee Dee schuldig gesprochen worden und verbrachte 19 Jahre in einem Gefängnis in Kalifornien, wie ABC News berichtet.

Während seiner langen Haftstrafe beteuerte Don stets seine Unschuld. Doch auch ganz unabhängig von den genauen Umständen bleibt für die drei Brüder der Tod ihrer Mutter eine traumatische Erfahrung. Dee Dee war bereits für tot erklärt worden, bevor Tito und seine Söhne das Krankenhaus hatten erreichen können. "Ich hatte einfach einen sechsten Sinn in meinem Kopf, als ob ich bereits wusste, [...] dass meine Mutter nicht mehr bei uns war", erinnerte sich TJ viele Jahre später im Interview mit "20/20" und führte weiter aus: "Es war einfach ein Albtraum. Das ist die schlimmste Erinnerung eines Kindes." Auch Tito erklärte den Todestag seiner Ex-Frau zum "kältesten Tag [seines] Lebens".

Am Sonntag ist Tito ganz plötzlich verstorben. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock-&-Roll-Hall-of-Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt. Wir sind schockiert, traurig und untröstlich", verkündeten seine Söhne in einem emotionalen Statement auf Instagram. Laut dem Ex-Manager Steve Manning habe das einstige Mitglied der Jackson 5 einen Herzinfarkt erlitten.

Getty Images TJ, Taryll und Taj Jackson, Söhne von Tito Jackson

Getty Images Tito Jackson, Musiker

