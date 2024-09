"Wir lieben dich": Söhne trauern um Sänger Tito Jackson (†)

Tito Jackson (✝70) verstarb gestern plötzlich im Alter von 70 Jahren. Diese Nachricht verbreitete der ehemalige Manager der Jackson-Familie, Steve Manning, vor wenigen Stunden. Nun äußern sich auch Taj, Taryll und TJ (46), die drei Söhne des Musikers, zu ihrem herben Verlust. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock-&-Roll-Hall-of-Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt", bestätigen die drei in einem emotionalen Statement auf Instagram. Die Brüder schreiben weiter: "Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um alle Menschen und ihr Wohlergehen kümmerte. Wir lieben dich, Pops."

In den traurigen Zeilen lassen die drei die Karriere ihres Vaters Revue passieren. Der Bruder von Michael Jackson (✝50) wurde zunächst als Mitglied der Jackson 5 berühmt, widmete sich ab dem Jahr 2003 dann eigenen Projekten. Ihr Vater scheint für Taj, Taryll und TJ eine Inspiration gewesen zu sein: Auch sie haben sich der Musik gewidmet und bilden das Pop-Trio 3T. "Für uns wird es immer 'Tito Time' sein", meinen die drei und nehmen damit Bezug auf den Titel des ersten Soloalbums ihres Vaters.

Über die genauen Umstände von Titos Ableben ist bislang wenig bekannt. Steve gab gegenüber ET bekannt, der Gitarrist habe sich am Sonntag auf dem Weg vom US-Bundesstaat New Mexico nach Oklahoma befunden. Der Manager gehe davon aus, er habe unterwegs einen Herzinfarkt erlitten. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Getty Images TJ, Taryll und Taj Jackson, Söhne von Tito Jackson

Getty Images Tito Jackson im August 2017

