Prince und Paris Jackson zollen ihrem Onkel Tito (†) Tribut

Michael Jacksons (✝50) Kinder Prince (27) und Paris Jackson (26) haben nach dem plötzlichen Tod ihres Onkels Tito Jackson (✝70) rührende Worte auf Instagram gepostet. Das Model teilte ein altes Foto ihres verstorbenen Vaters Michael und dessen Bruder Tito und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden, Onkel Tito", begleitet von einem roten Herz-Emoji. Ihr Bruder Prince postete ein Familienfoto, auf dem mehrere Familienmitglieder der Jacksons zu sehen sind, mit der Bildunterschrift: "Liebe dich für immer, Poppa T."

Titos Sohn TJ (46) kommentierte den Beitrag des 27-Jährigen und machte deutlich, wie nah sich die Familie steht: "Er hat immer so gut von dir gesprochen, Prince, und war so stolz auf den Mann, der du geworden bist, und auf deine Liebe zur Familie. Danke, dass du so ein toller Neffe für ihn warst."

Der Musiker erlitt am Sonntag auf einer Autofahrt vom US-Bundesstaat New Mexiko nach Oklahoma einen Herzinfarkt. Der 70-Jährige verstarb dann in einem Krankenhaus in New Mexiko. Die Nachricht seines Todes wurde vom ehemaligen Manager der Jackson-Familie, Steve Manning, bestätigt. Titos Söhne Taj, TJ und Taryll äußerten sich ebenfalls zu dem Verlust auf Instagram: "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock-&-Roll-Hall-of-Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt".

Getty Images Tito Jackson im Oktober 2015

Getty Images Tito Jackson mit seinen Söhn Taj, TJ und Taryl, Oktober 2011

