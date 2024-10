La Toya Jackson erinnert sich liebevoll an Tito (†70) zurück

La Toya Jackson (68) trauert um ihren Bruder Tito (✝70), der überraschend verstorben ist. Die 68-jährige Sängerin erzählt im Interview mit RTL, dass ihr Leben nach der tragischen Nachricht "zusammengebrochen" sei. Erst vor zwei Wochen hätten sie sich bei einem seiner Auftritte in San Diego gesehen. "Wir haben gelacht, Fotos gemacht und uns versprochen, uns bald wiederzusehen", erinnert sich La Toya. Gemeinsam mit ihrer Mutter sowie Nichten und Neffen hätten sie eine unvergessliche Zeit gehabt. Niemand habe geahnt, dass dies das letzte Treffen der Geschwister sein würde.

In dem emotionalen Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (60) spricht La Toya offen über ihren Verlust. "Es ist so traurig, Tragödien passieren immer unerwartet. Sie stürzen dich in ein tiefes Loch. An dir liegt es dann, darauf zu bauen und daraus etwas Besseres zu machen", erklärt sie. Die ganze Familie sei geschockt gewesen von Titos plötzlichem Tod. "Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet", betont sie. Sie erzählt, wie sehr Tito das Leben geliebt habe und wie er stets positive Energie verbreitet habe.

Tito und La Toya stammen aus der berühmten Jackson-Familie, die die Musikwelt nachhaltig geprägt hat. Als Mitglieder der musikalischen Dynastie standen sie von klein auf im Rampenlicht. Tito war Gitarrist der legendären Band "The Jackson 5", die mit Hits wie "ABC" und "I Want You Back" weltweite Berühmtheit erlangte. La Toya startete eine erfolgreiche Solo-Karriere und machte sich einen Namen in der Pop- und R&B-Szene. Trotz turbulenter Zeiten und familiärer Herausforderungen hielt die Familie stets zusammen.

Getty Images La Toya Jackson auf dem Film Festival in Cannes 2018

Getty Images Tito Jackson im August 2017

