Familientragödien: So bewegt war Tito Jacksons (†70) Leben

Sonntagnacht wurden bestürzende Nachrichten bekannt: Tito Jackson (✝70) ist ganz überraschend gestorben. Der Bruder von Michael Jackson (✝50) hat in seinen 70 Lebensjahren so einiges erlebt: Bereits im Alter von zwölf Jahren hatte er mit seinen Geschwistern und ihrer Band The Jackson 5 große Erfolge feiern können. Hits wie "ABC", "I Want You Back" oder "I'll Be There" werden auch heute noch rauf und runter gespielt. In späteren Jahren versuchte er sich in anderen Musikgruppen sowie als Solokünstler. Doch er musste auch einige Schicksalsschläge durchstehen: 1994 verstarb seine Ex-Frau Dolores "Dee Dee" Jackson. Die Mutter seiner drei Söhne wurde von ihrem neuen Partner Don Bahana ermordet. Tito beschrieb dies in einem Interview mit "20/20" als den "kältesten Tag [seines] Lebens".

Ein weiterer schwerer Verlust für den 70-Jährigen: der Tod seines Bruders Michael. Der King of Pop starb 2009 im Alter von 50 Jahren und hinterließ bei seiner Familie eine große Lücke. Tito und der "Thriller"-Sänger hatten eine enge Bindung – Michaels Ableben ist auch heute noch schwer für ihn zu verkraften. Wenige Tage vor seinem Tod besuchte Tito mit seinen Brüdern Jackie (73) und Marlon (67) ein Denkmal für Michael in München: "Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Erbe ehrt. Danke, dass ihr seinen Geist am Leben haltet", schrieb er auf Instagram zu einem Foto vor dem Monument.

Trotz der Familientragödien blieb Tito stets positiv und stand weiterhin auf der Bühne. Zuletzt zog er mit Marlon und Jackie als The Jacksons durch die Welt – bei ihrem Stopp in München traten sie vergangene Woche vor einem großen Publikum im Circus Krone auf. Fans lobten die Geschwister für ihren Auftritt. "Was für ein Abend. Ich bin dankbar, euch gesehen zu haben. Ein Traum ging in Erfüllung", schwärmte nur einer von vielen Zuschauern auf Instagram. Tito tat also wenige Tage vor seinem Tod das, was er liebte: mit seinen Brüdern Musik machen.

