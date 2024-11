Tito Jacksons Angehörige nehmen bei Trauerfeier Abschied

Am 15. September gingen traurige Nachrichten um die Welt: Tito Jackson (✝70) verstarb im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt. Am Montag fand nun die Trauerfeier des Musikers statt. In Glendale, Kalifornien, wurde der ehemalige Jackson-Five-Sänger von Familie und Freunden verabschiedet. Wie Bilder von Daily Mail zeigen, befanden sich unter den Trauergästen auch seine Nichten und Neffen, darunter Paris Jackson (26) und ihr Bruder Bigi (27) Jackson, die Kinder von Michael Jackson (✝50). Gemeinsam mit ihrer Tante La Toya Jackson (68), ihrem Onkel Marlon Jackson (67) und den Cousins Jaafar (28) und Jermajesty (24) erwiesen sie Tito die letzte Ehre.

Wie das US-amerikanische Magazin berichtet, war der Abschied von Tito Jackson geprägt von persönlichen Erinnerungen und emotionalen Momenten. Paris, die in einem schlichten schwarzen Kleid erschien, hatte zuvor auf Instagram ihrer Trauer Ausdruck verliehen und ein gemeinsames Foto von Tito und ihrem verstorbenen Vater Michael geteilt. Ihr Bruder Prince, der in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte die Zeremonie besuchte, hatte Tito mit einem Familienfoto und der Botschaft "Love you forever Poppa T" gewürdigt.

Das Mitglied der legendären Jackson-Familie hinterlässt nicht nur seine drei Söhne Taj, Taryll und TJ (46), sondern auch neun Enkelkinder. Er war bekannt für seinen freundlichen Charakter und seine Liebe zur Familie. Seine Schwester Janet Jackson (58) brach ihr Schweigen über den Verlust ihres Bruders an seinem Geburtstag im vergangenen Monat und teilte eine Kinderbild von sich und Tito. Auch La Toya Jackson verlor vor wenigen Wochen im Interview mit RTL rührende Worte über ihren Bruder. "Wir haben gelacht, Fotos gemacht und uns versprochen, uns bald wiederzusehen", errinnerte sie sich an ihre letzte Begegnung.

MEGA Prince Jackson und weitere Angehörige auf Tito Jacksons Trauerfeier im November 2024

Getty Images LaToya Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson und Tito Jackson im August 2004

