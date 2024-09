So liebevoll war das Verhältnis von Tito und Michael Jackson

Tito Jackson (✝70) starb laut diverser Medienberichte fünfzehn Jahre nach seinem Bruder Michael Jackson (✝50) an einem Herzinfarkt. In einem Gespräch mit The Guardian verriet der Gitarrist vor Jahren, dass er ein liebevolles Abschiedsritual mit seinen Brüdern Jermaine (69), Marlon (67), Jackie (73) und Michael pflegte. "Michael hatte dieses Ritual jedes Mal, wenn wir uns verabschiedeten. Wir Brüder umarmten uns und sagten, dass wir uns liebten, aber Michael sagte immer: 'Ich liebe euch mehr'", erinnerte sich Tito an einen Familienabend in Los Angeles – nur einen Monat vor Michaels Tod am 25. Juni 2009.

Dass Tito und Michael sich sehr nahestanden, macht auch sein letzter Instagram-Post vor seinem Tod deutlich: Erst vergangene Woche teilte der "Get It Baby"-Interpret ein Foto, das ihn vor dem inoffiziellen Denkmal des Sängers zeigt. "Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Erbe ehrt. Danke, dass ihr seinen Geist am Leben haltet", kommentierte Tito den Post.

Die Nachricht von Titos Tod verbreitete der ehemalige Manager der Jackson-Familie, Steve Manning. Mittlerweile meldeten sich auch seine Söhne Taj, Taryll und TJ (46) zu Wort. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock-&-Roll-Hall-of-Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt", bestätigten die drei auf der Social-Media-Plattform den Tod ihres Vaters.

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Instagram / poppa3t Tito Jackson im September 2024

