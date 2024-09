Letzter Post: Tito Jackson erinnerte an toten Bruder Michael

Vor wenigen Stunden machte eine traurige Nachricht die Runde: Michael Jacksons (✝50) Bruder Tito Jackson (✝70) ist verstorben. Erst in der vergangenen Woche teilte der Gitarrist noch einen Beitrag mit seiner Community auf Instagram, in dem er an seinen verstorbenen Bruder Michael erinnert. Auf dem Bild ist vor allem das inoffizielle Denkmal des Sängers zu sehen, das vor einem Nobelhotel steht und eigentlich zu Ehren von Komponist Orlando di Lasso errichtet wurde. Allerdings ist die Statue übersät mit Blumen, Fotos und Erinnerungen an Michael. "Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Erbe ehrt. Danke, dass ihr seinen Geist am Leben haltet", schrieb Tito unter anderem in seinem Beitrag.

Unter dem Bild sammeln sich mittlerweile jedoch weniger Kommentare von Nutzern, die Michael ehren, sondern vor allem solche, die den Tod des 70-Jährigen nicht glauben wollen. "Bitte sag uns, dass die Nachrichten nicht wahr sind", "Du bist jetzt bei deinem Bruder. Mein Herz ist gebrochen" und "Ich habe gerade einen Artikel zu deinem Tod gelesen und hoffe, dass das nur eine Lüge ist", lauten beispielsweise nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Woran Tito letztendlich gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt. Sein Tod wurde von Steve Manning, dem ehemaligen Manager der Jackson-Familie, gegenüber ET bestätigt. Er äußerte die Vermutung, dass Tito möglicherweise an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben sei, bestätigt wurde das allerdings noch nicht.

Instagram / poppa3t Tito Jackson im September 2024

Getty Images Tito Jackson im Oktober 2015

