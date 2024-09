Seine vierjährige Tochter Juno hält Joshua Jackson jung

Joshua Jackson (46) wird ganz schön auf Trab gehalten! Der "Dawson's Creek"-Star verrät gegenüber People, was ihm sein jugendliches Aussehen verleiht: Es ist seine vierjährige Tochter namens Juno Rose Diana, die er mit Ex-Frau Jodie Turner-Smith (38) hat! "Ich glaube, das Hinterherlaufen hinter einer Vierjährigen ist es. Das hält einen jung", scherzt der Schauspieler und merkt an, dass es auch an seinem frisch rasierten Bart liegen könnte.

Im weiteren Interview kommt Joshua aus dem Schwärmen aber gar nicht mehr heraus. So verrät er weuter, was ihm und seiner Tochter momentan die größte Freude bereitet: "Wir sind gerade in einer großen 'König der Löwen'-Phase, das ist großartig." Das ist aber nicht alles – offenbar haben Joshua und die kleine Juno ziemlich viel Spaß zusammen. "Außerdem gehen wir natürlich gern in den Park oder basteln zu Hause. Sie ist einfach toll. Sie ist einfach der größte Spaß auf der Welt", fügt der Schauspieler hinzu.

Joshua und seine Ex Jodie haben 2019 geheiratet und hießen dann ein Jahr später Tochter Juno willkommen. Im Oktober 2023 verkündeten die Hollywoodstars allerdings, dass sie sich scheiden lassen werden. Das Sorgerecht für die kleine Juno wollen sie sich teilen und alle Angelegenheiten zur Scheidung von einem privaten Richter klären lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige