Verhaftet: P. Diddy bietet 45 Millionen Euro für Freilassung

P. Diddy (54) wurde am Montag in einem New Yorker Hotel festgenommen und erwartet seinen Prozess wegen mehrerer Sexualdelikte nun hinter Gittern. Doch Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, zeigen, dass der Rapper dem Bundesgericht einen Vorschlag unterbreitet hat, um wieder freizukommen. Demnach bietet er knapp 45 Millionen Euro als Kaution, um bis zum Ende des Verfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Um diese riesige Summe garantieren zu können, soll er sogar seine Villa und das Haus seiner Mutter als eine Art Pfand angegeben haben. Außerdem sei der Musikproduzent bereit, eine Fußfessel zu tragen und von den zuständigen Behörden getrackt zu werden.

Vor dem Beginn der Verhandlung zeigte sich P. Diddys Anwalt sehr selbstsicher. "Er wird natürlich auf nicht schuldig plädieren", stellte der Jurist Marc Agnifilo gegenüber Reportern klar, wie People berichtete. Der "I'll Be Missing You"-Interpret werde sich den Ermittlungen nicht in den Weg stellen: "Er ist nach New York gekommen, um das Gerichtssystem in Anspruch zu nehmen und den Fall zu beginnen, und er wird heute beginnen."

Kurz nach der Verhaftung des Musikers wurde bekannt, welche Anklagepunkte das Gericht gegen P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, erhebt. Nach Informationen des Nachrichtenportals sieht sich der 54-Jährige schweren Anschuldigungen gegenüber. Unter anderem werden ihm Verschwörung zum organisierten Verbrechen, Sexhandel durch Zwang, Betrug und Transport zur Ausübung der Prostitution vorgeworfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige