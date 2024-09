Wie die Mama: Prinzessin Alexia glänzt in Máximas Kleid

Prinzessin Alexia (19) hat am vergangenen Wochenende für eine modische Überraschung gesorgt: Die Königliche Hoheit trug eines der Kleider ihrer Mutter, Königin Máxima (53). Das elegante Outfit, in dem sich die junge Prinzessin am Prinzentag in Den Haag zeigte, wirkte wie ein modebewusster und liebevoller Tribut an ihre stilvolle Mutter. Die Tatsache, dass das Kleid zuvor von der Königin getragen worden war, blieb den aufmerksamen Beobachtern nicht verborgen und sorgte für viel positive Resonanz. Wie Dana Press zudem berichtet, habe Alexia das Ordensband und den Stern des Großkreuzes des Ordens des niederländischen Löwen getragen, während sie gemeinsam mit ihrer Schwester Amalia und ihren Eltern auf dem Balkon das Volk begrüßte.

In der Modewelt hat sich Königin Máxima längst einen Namen gemacht und gilt als eine der stilsichersten Mitglieder des europäischen Adels. Dass nun auch ihre Tochter Alexia in ihre Fußstapfen tritt und sich von ihrer Mutter inspirieren lässt, ist nicht nur eine rührende Geste, sondern auch ein modischer Volltreffer. Máxima hatte das Kleid selbst bei mehreren offiziellen Anlässen getragen, unter anderem am allerersten Prinzentag im Jahr 2002.

Neben ihrer modischen Eleganz sorgte Prinzessin Alexia in den vergangenen Wochen auch durch die Bekanntgabe ihres zukünftigen Bildungswegs für Aufsehen. Nachdem sie im vergangenen Jahr ihr Schulabschluss-Examen in Wales abgelegt und anschließend ein Gap Year eingelegt hatte, wurde im August durch Dana Press bekannt, dass sie ab September am University College London studieren wird. In dem Bachelorstudiengang "Science & Engineering for Social Change" plane die royale Niederländerin, multidisziplinäres Wissen zu erwerben, welches in Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden und der Politik stark gefragt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexia, Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander und Königin Máxima

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Willem-Alexander und Königin Beatrix, 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige