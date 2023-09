So stylish meistert Prinzessin Alexia ersten Solo-Termin!

Alle Augen waren auf Prinzessin Alexia (18) gerichtet. Als zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) steht sie bereits seit frühester Kindheit im Rampenlicht – genauso wie ihre beiden Schwestern Kronprinzessin Amalia (19) und Nesthäkchen Prinzessin Ariane (16). Inzwischen ist Alexia zu einer jungen Frau herangewachsen. Nun nahm sie erstmals ganz ohne ihre Eltern eine Veranstaltung wahr – und sah klasse aus.

Alexia hat offenbar das Modegespür ihrer Mutter geerbt. Am Wochenende nahm sie in Rotterdam ihren ersten Termin ganz ohne ihre Eltern wahr. Sie taufte die Vox Alexia, ein Schiff der niederländischen Reedereri Van Oord. Dabei sah die 18-Jährige einfach fabelhaft aus. Sie schlüpfte für den feierlichen Anlass in ein langes schwarzes Kleid, welches mit Rüschen besetzt war und ihre Schultern zur Geltung brachte. Dazu trug sie einfachen Schmuck und einen seitlichen Zopf – ihr Solo-Debüt meisterte Alexia in dem klassischen Look wie ein echter Vollprofi.

Die niederländischen Royals zeigen sich stets top gestylt und gelten als echte Bilderbuchfamilie – das bewiesen sie abermals Ende Juni. Willem, Máxima, Amalia, Alexia und Ariane kamen am Strand für ein kleines Shooting zusammen. Die Eheleute und ihre Töchter trotzten dem Wind und strahlten für die Fotografen.

Getty Images Prinzessin Alexia im Juni 2023

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Alexia in Rotterdam im September 2023

MEGA Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Máxima, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia

