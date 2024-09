Frauenschwarm? So war Udo Jürgens' (†) Liebesleben wirklich

Udo Jürgens (✝80) und sein damaliger Manager und bester Freund Freddy Burger waren ganze 37 Jahre lang unzertrennlich. Als ständiger Begleiter des Schlagerstars bekam er alle Höhen und Tiefen seiner Karriere mit – und hatte auch einen tiefen Einblick in sein Privatleben. Vor allem mit seinen ausschweifenden Frauengeschichten sei der "Aber bitte mit Sahne"-Interpret seinem Manager in Erinnerung geblieben. In seiner neuen Autobiografie "Liebe, Lust & Leidenschaft" enthüllte er einige pikante Details über Udos Liebesleben. Der Sänger sei rastlos gewesen und habe sich nicht auf nur eine Frau konzentrieren können, schrieb Freddy in seinem Buch. "Es lagen ihm allerdings auch viele Damen zu Füßen. Udo war kein Kostverächter. Sicher hatte er es in der Zeit der freien Sexualität etwas übertrieben", erinnerte sich der Schweizer.

Warum der Sänger zu seinen Lebzeiten nicht treu sein konnte, erklärte sich Freddy so: "Udo wollte keine feste Beziehung eingehen, weil er sich Frauen gegenüber nie richtig öffnen konnte. Er hatte – ob man es glaubt oder nicht – sogar eher Angst vor Bindungen." Trotz dieser Bindungsängste war der "Griechischer Wein"-Interpret zweimal verheiratet. 1964 heiratete er Panja Jürgens. Im Jahr 1999, rund zehn Jahre nach dem ersten Ehe-Aus, trat er dann noch einmal mit Corinna Reinhold vor den Traualtar.

In diesem Jahr jährt sich der Tod des Schlagersängers bereits zum zehnten Mal. Obwohl bereits viel Zeit ins Land gezogen ist, ist es für seine Familie noch heute schwer, diesen Verlust zu verkraften. Vor allem Jenny Jürgens (57), die älteste seiner insgesamt vier Kinder, vermisst ihren Vater noch immer jeden Tag. "Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unserem Herzen. [...] Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht an ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke", erklärte die Schauspielerin im Fernsehinterview mit oe24.TV.

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Jürgens bei der José Carreras Gala 2004

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Udo Jürgens und seine Tochter Jenny in Berlin, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige