Fast zehn Jahre tot: Jenny vermisst ihren Papa Udo Jürgens

Es ist immer noch sehr schwer für sie. Vor fast zehn Jahren trauerte die deutsche Musikwelt um einen ihrer größten Stars: Udo Jürgens (✝80) war am 21. Dezember 2014 plötzlich verstorben. Besonders für die Familie des berühmten Musikers war dies eine Schocknachricht – der Schlagerstar hinterlässt vier Kinder. Wie schwer der Verlust für seine Liebsten heute noch ist, verrät jetzt seine älteste Tochter. Jenny Jürgens (56) vermisst ihren Vater.

Im Fernsehinterview mit "oe24.TV" erklärt die 56-Jährige: "Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unserem Herzen." Jenny und ihre Geschwister müssen Udos Tod noch immer verarbeiten: "Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht an ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke." An ihren Vater habe sie "viele schöne Erinnerungen".

In einem Bunte-Interview hatte Jenny geschildert, wie sie den plötzlichen Tod des Musikers wahrgenommen habe. "Eigentlich war es gut so, wie es war. Indem er mitten aus dem Leben und der Arbeit gerissen wurde, blieb es ihm erspart, später in irgendeine Quälerei zu geraten", erklärte die Schauspielerin.

