Nach Baby Nummer drei: Sarah Harrison teilt Diät-Ergebnis

Sarah Harrison (33) durfte vor wenigen Wochen ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen – an Ausruhen denkt die Influencerin aber nicht! In den vergangenen Tagen absolvierte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin eine mehrtägige Saftkur. Bei der Entgiftung ihres Körpers nahm Sarah ihre Fans auf Instagram fleißig mit und teilt jetzt ein Nachher-Bild. "Man sollte sich natürlich gesund und bewusst ernähren, um daran anzuknüpfen und nicht wieder zuzunehmen", schreibt sie zu einer Bildercollage. Darauf zu erkennen ist, dass die dreifache Mutter 1,4 Kilogramm Körpergewicht verloren hat.

Und wie ging es Sarah während ihrer Saftkur? Ein kleines Update lieferte sie ihrer Community ebenfalls: "Ich bin so happy diesmal. Es ist mir leichtgefallen und ich hatte keine Probleme." Die 33-Jährige hatte weder ein extremes Hungergefühl noch sonstige Gelüste. Selbst beim gemeinsamen Familienessen ist Sarah standhaft geblieben und plaudert zufrieden aus: "Ich hab nur Wasser getrunken und Tee. Abends gab es eine Brühe." Ihren Blähbauch und die Wassereinlagerungen habe sie aus ihrem Körper erfolgreich "herausbekommen".

Dass Sarah sich nach der Geburt ihrer Tochter Alea zügig um ihren Körper gekümmert hat, zeigte sie erst vor wenigen Wochen mit einem After-Baby-Body-Bild. Wie sie es innerhalb von nur 18 Tagen nach der Geburt geschafft hat, einiges an Gewicht zu verlieren, verriet sie ihren Fans auf Instagram. "Gut bürsten ist wichtig. Ich mache das auch an den Beinen, den Armen, am Bauch. Und dann ordentlich eincremen", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich hab jetzt noch so sieben Kilo drauf, aber da mache ich mir keinen Stress. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe sehr viel Sport gemacht und gecremt, geölt, gebürstet. Jeden Tag in der Schwangerschaft – und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen."

Instagarm / sarah.harrison.official Sarah Harrison im September 2024

Instagram Story / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

