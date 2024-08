Nach 18 Tagen: Sarah Harrison zeigt ihren After-Baby-Bauch

Nicht einmal drei Wochen ist es her, dass Sarah Harrison (33) ihren dritten Sprössling Alea per Kaiserschnitt auf der Welt willkommen heißen durfte. Einige Tage nach der Geburt war die Influencerin wieder auf den Beinen und teilt seitdem stolz Einblicke in ihr Leben mit dem neuen Baby. Natürlich darf da der ein oder andere Schnappschuss von ihrem After-Baby-Body nicht fehlen: In ihrer Instagram-Story erklärt sie jetzt ihre aktuelle Routine, um ihrem Körper beim Heilen zu helfen. In dem kurzen Clip erklärt sie: "Gut Bürsten ist wichtig. Ich mache das auch an den Beinen, den Armen, am Bauch. Und dann ordentlich eincremen", meint sie und fügt dann noch hinzu: "Ich hab jetzt noch so sieben Kilo drauf, aber da mache ich mir keinen Stress. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe sehr viel Sport gemacht und gecremt, geölt, gebürstet. Jeden Tag in der Schwangerschaft – und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen."



Das Video zeigt die Dreifachmama in einem schwarzen BH und einer Leggings. Sie dreht sich im Spiegel stolz hin und her und präsentiert ihren Fortschritt. Dazu schreibt sie, dass sie die Routine zweimal täglich macht und es ihr "ganz doll bei der Rückbildung hilft". "Schenkt eurem Körper und eurer Haut viel Aufmerksamkeit und Liebe. Er wird es euch danken", weist sie ihre Fans an. Als sie vor mehr als einer Woche schon mal ein Update über ihren Bauch gegeben hat, musste sie sich ziemlich viel Kritik anhören. Sie würde ein unrealistisches Bild von frisch gebackenen Müttern wiedergeben und solle sich nicht so sehr darauf konzentrieren, schnell wieder Gewicht zu verlieren. Doch damals hielten Sarahs Fans stark dagegen und verteidigten die Unternehmerin verbissen.



Sarah und ihr Partner Dominic (33) zeigen sehr gerne, wie glücklich sie als Eltern ihrer drei Töchter sind. Ob ihnen da vielleicht der Sinn nach noch mehr Nachwuchs steht? Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ist sich da noch nicht so sicher. "Wir sind jetzt erst Eltern geworden und genießen das so sehr", erklärte sie in einer Fan-Fragerunde. Dennoch hatte sie sich in der Vergangenheit schon oft darüber ausgesprochen, wie sehr sie ihre Schwangerschaften genießen würde. Vor Aleas Entbindung war auch die Idee der Sterilisation undenkbar für Sarah. "Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch mal ein Baby", hieß es damals noch.

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Alea

Dominic und Sarah Harrison

