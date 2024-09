Sexuelle Belästigung und Steuerbetrug: MrBeast wird verklagt

Unschöne Nachrichten für den YouTube-Star MrBeast (26), im echten Leben bekannt als Jimmy Donaldson. Zahlreiche Teilnehmer der kommenden Reality-Show "Beast Games", die auf Prime Video ausgestrahlt werden soll, haben eine Sammelklage gegen ihn und Amazon eingereicht. In der am 16. September beim Superior Court in Los Angeles eingereichten Klage beklagen die anonymen Kläger, wie Deadline berichtet, unter anderem sexuelle Belästigung, unsichere Arbeitsbedingungen und nicht gezahlte Mindestlöhne. Besonders heikel: Einige Teilnehmer sollen sogar im Krankenhaus gelandet sein. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich wie ein Nichts behandelt werde", klagt ein Teilnehmer anonym. Bei der Show waren rund 1000 Kandidaten am Set, die um ein Preisgeld von knapp viereinhalb Millionen Euro kämpften.

Doch damit nicht genug: Laut der umfangreichen Klageschrift sollen MrBeast und Amazon unrechtmäßig Steuervergünstigungen von rund zwei Millionen Euro durch falsche Angaben in Nevada eingestrichen haben. Die Teilnehmer wurden fälschlicherweise als Einwohner Nevadas klassifiziert, um die Steueranreize zu erhalten. Außerdem wird behauptet, dass die Produktionsfirma rechtswidrige Verträge mit den Teilnehmern abgeschlossen habe. Bislang haben weder MrBeast noch Amazon öffentlich auf die Vorwürfe reagiert. Die Anschuldigungen kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, da die Show von MrBeasts mehr als 300 Millionen YouTube-Abonnenten erwartet wird und bereits als potenzieller Erfolg gilt.

MrBeast ist ein erfolgreicher US-amerikanischer YouTuber und Unternehmer. Er betreibt mit über 313 Millionen Abonnenten auf YouTube den erfolgreichsten Kanal auf der Plattform. Seine anderen Social-Media-Kanäle laufen ebenfalls äußerst erfolgreich: Er besitzt mit 104,4 Millionen Abonnenten den drittgrößten TikTok-Account der Welt. Auf Instagram folgen ihm 60,5 Millionen Menschen.

Getty Images MrBeast, 2024 in Florida

Getty Images MrBeast, YouTuber

