Für 100.000 Dollar: MrBeast lockt Fans zum "Beast Games"-Set

YouTube-Star MrBeast (27), mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson, hat eine exklusive Gelegenheit für wohlhabende Fans geschaffen: eine Tour durch sein beeindruckendes "Beast Games"-Set für eine Spende von 100.000 US-Dollar (umgerechnet rund 86.800 Euro). Das verkündete der Influencer auf X und erklärte: "Ich werde mich persönlich bei denjenigen vorstellen, die 100.000 Dollar an Beast Philanthropy spenden. Ich habe einige große Wohltätigkeitsprojekte, die ich finanzieren möchte, also denke ich, dass es eine Win-win-Situation ist."

In North Carolina erwartet die großzügigen Spender ein dreitägiges VIP-Event inklusive der Möglichkeit, zwei Gäste mitzubringen. Der YouTuber selbst wird die Gruppe durch die Kulissen seiner aufwendig produzierten Reality-Show führen, die auf Amazon Prime Video äußerst erfolgreich ist. "Beast Games", das als Mischung aus Squid Game und "Takeshi's Castle" beschrieben wird, konnte innerhalb von nur 25 Tagen nach Veröffentlichung über 50 Millionen Streams verzeichnen und wurde zur erfolgreichsten Unscripted-Serie auf Prime Video. 1.000 Kandidaten kämpfen in der Show um ein stattliches Preisgeld von 10 Millionen Dollar (umgerechnet rund 8,6 Millionen Euro).

MrBeast, der längst als König der YouTube-Challenges bekannt ist, ist seit Jahren für seine philanthropischen Aktionen bekannt. Seine Wohltätigkeitsorganisation setzt sich für verschiedene soziale Projekte ein, von Lebensmittelspenden bis hin zu Hilfsaktionen in Krisengebieten. Auch in Deutschland sorgte der 27-Jährige vor ein paar Monaten für Aufsehen: Er kaufte einen kompletten Berliner Supermarkt leer und spendete die Waren an die Tafel, Arche und Tiertafel.

Instagram / mrbeast MrBeast verschenkt in "Beast Games" jede Menge Geld

Getty Images MrBeast, YouTuber

