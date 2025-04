Chaos-Event: MrBeast entschuldigt sich bei enttäuschten Fans

YouTube-Star James Stephen Donaldson, besser bekannt als MrBeast (26), hat sich bei seinen Fans für die Veranstaltung "MrBeast Experience" entschuldigt, die Ende der vergangenen Woche in Las Vegas stattfand. Das vielversprechend beworbene, dreitägige Event, das einzigartige Spiele und Geldpreise von bis zu 9.000 Euro in Aussicht stellte, enttäuschte zahlreiche Teilnehmer zutiefst. Statt bei den erwarteten Challenges und Highlights vertrieben sich viele der weit angereisten Fans notgedrungen die Zeit in ihren Hotelzimmern – und nutzten diese, um ihrem Unmut direkt in den sozialen Medien Luft zu machen. "Ich bin im Hotel und seit 24 Stunden passiert nichts. Wo ist das Erlebnis? Gibt es irgendwelche Aktivitäten?", schrieb ein frustrierter Anhänger des jungen Unternehmers.

Laut einem Bericht der BBC zahlten die Teilnehmer rund 900 Euro pro Ticket und erwarteten von ihrem großen YouTube-Idol dementsprechend ein angemessenes Programm. Doch nicht nur das blieb aus: In der groß angepriesenen Goodie-Bag, die alle Anwesenden erhielten, fanden sich – neben einem T-Shirt im Wert von knapp zehn Euro – nur ein paar Süßigkeiten. Viele Fans zeigten sich daraufhin verständlicherweise frustriert. In einer Stellungnahme räumte MrBeast laut T-Online jetzt ein, dass die Veranstaltung nicht wie geplant lief: "Definitiv nicht das Event, das wir uns erhofft haben", so der Wortlaut. In einem Versuch, die Situation zu entschärfen, lud er alle Betroffenen zu einer exklusiven Tour durch sein Studio ein. Ob es ihm bei diesem zweiten Anlauf gelingen wird, die Erwartungen seiner Fans zu erfüllen, bleibt abzuwarten.

MrBeast, von seinen Freunden Jimmy genannt, zählt zu den erfolgreichsten YouTubern weltweit. Seine Karriere begann der heute 26-Jährige im Jahr 2012 mit simplen Gaming-Videos, doch schnell entwickelte er ein Gespür für virale Inhalte. Der große Durchbruch gelang ihm 2017 mit kuriosen Ausdaueraktionen – etwa mit einem Video, in dem er 100.000 Mal dasselbe Wort sagte. Heute produziert MrBeast vor allem aufwendig inszenierte Challenges mit enormen Preisgeldern, verschenkt regelmäßig Geld und Autos. Er setzt seine Reichweite aber auch für wohltätige Zwecke ein – so mit den Umweltkampagnen TeamTrees und TeamSeas.

