Plant MrBeast wirklich einen Boxkampf gegen einen Gorilla?

MrBeast (26) ist ein YouTuber der Superlative. Das beweist er auch mit seiner neuesten Idee. In einem Tweet bei X stellt der Content Creator seinen Plan vor. Auf einem Bild ist neben seinem Kopf ein Gorilla und eine Gruppe Männer in kampfbereiter Haltung zu sehen. Darunter präsentiert der US-Amerikaner den Titel seines Plans: "100 Männer vs. ein Gorilla". Genauer scheint er mit diesem Post Teilnehmer zu suchen: "Brauche 100 Männer, um das zu testen, irgendwelche Freiwilligen?" Ausgangspunkt soll die hypothetische Frage eines Users nach genau diesem Szenario gewesen sein. Ob es sich hier um einen Scherz handelt oder ob MrBeast diese bizarre Idee ernst meint, ist nicht ganz klar.

Einer, der das Ganze offenbar richtig lustig findet, ist Tech-Milliardär Elon Musk (53). Er reagiert ironisch auf den Tweet: "Klar, was ist das Schlimmste, das passieren könnte?" Das Netz scheint sich ebenfalls sicher, dass MrBeast hier nur ein Gedankenexperiment präsentiert. Kritik gibt es trotzdem – und das in erster Linie von der Tierschutzorganisation PETA. Die scheint dem YouTuber die Aktion nämlich durchaus zuzutrauen: "100 Männer gegen einen Gorilla? Versuch doch stattdessen mal 100 Gründe, warum du Tiere aus deinem Content rauslassen solltest." Tatsächlich nutzt MrBeast häufiger mal Tiere in seinen Videos, sei es als Bestandteil seiner waghalsigen Challenges oder nur als Kulisse. Erst vor wenigen Tagen zeigte er sich im Netz auf Tuchfühlung mit einem Grizzlybären.

Jimmy Donaldson, wie MrBeast eigentlich heißt, gehört zu den größten YouTubern der Welt. Und dafür tut er einiges. Neben den teils verrückten Selbstexperimenten oder Herausforderungen auf seinem Kanal sorgte er zuletzt mit seiner eigenen Spielshow namens "Beast Games" auf Prime Video für Schlagzeilen. Das Format folgt einem Konzept à la Squid Game und dem Sieger winkte eine gewaltige Gewinnsumme von etwa 4,8 Millionen Euro. Dafür sollen die Bedingungen für die Kandidaten extrem schlecht gewesen sein. Mittlerweile gibt es sogar eine Sammelklage, in der die Teilnehmer der Produktion vorwerfen, ihnen nicht ausreichend Essen und medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem ist die Rede von massivem Schlafentzug und mangelhafter Hygiene am Set.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast MrBeast präsentiert seine neue Show

Anzeige Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, MrBeast meint seine Idee ernst? Ich würde ihm das definitiv zutrauen! Nein, das ist offensichtlich nur ein Scherz. Ergebnis anzeigen