Brad Pitt und Ines De Ramon strahlen bei Dinner-Date in L.A.

Brad Pitt (60) und Ines De Ramon (31) warfen sich für ihr Date vor der Premiere von Brads neuem Film "Wolfs" am Mittwoch so richtig in Schale. Aktuelle Aufnahmen zeigen das Traumpaar händchenhaltend beim Verlassen des italienischen Restaurants Mother Wolf in Los Angeles. Der "Fight Club"-Darsteller wählte einen hellbraunen Anzug, dessen Jackett er offen über einem weißen Hemd trug. Den obersten Knopf des Hemdes ließ Brad offen, sodass sein Accessoire in Form einer schlichten goldenen Kette zu sehen war. Mit cremefarbenen Slippern rundete der Hollywoodstar seinen lässig-schicken Look ab.

Ines steht ihrem Partner in Sachen Glamour in nichts nach. Die 31-Jährige entschied sich an Brads großem Abend für ein eng anliegendes, cremefarbenes Kleid mit einer Raffung, das ihren Körper perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte Ines eine dunkelbraune Clutch-Handtasche und glänzende, hautfarbene High Heels. Mit einer minimalistischen silberfarbenen Halskette mit einem blauen Strassstein in der Mitte vollendete Ines ihr Outfit.

Seit etwa zwei Jahren gehen Brad und Ines bereits Seite an Seite durchs Leben. Bis zuletzt waren gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit eine Seltenheit für die beiden. Das sollte sich bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Anfang September jedoch ändern: Bei der Weltpremiere von "Wolfs" gaben der "Inglourious Basterds"-Darsteller und seine Partnerin ihr Red-Carpet-Debüt und schlenderten verliebt über den roten Teppich.

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon, 2024

