Darum war Brad Pitts Pärchendebüt mit Ines etwas Besonderes

Brad Pitt (60) und Ines de Ramon (31) haben ihre Romanze bei den Filmfestspielen von Venedig offiziell gemacht. Das sagt viel über die Beziehung des Schauspielers aus! Eine nahestehende Quelle des Paares verrät Us Weekly: "Ihr Debüt auf dem roten Teppich ist eine Bestätigung dafür, wie stark sie als Paar sind. [Brad] geht mit niemandem in die Öffentlichkeit, weil er nach dem, was er mit Angelina durchgemacht hat, nicht in der Lage war, jemandem zu vertrauen." Wenn Ines nicht die Richtige für den "Fight Club"-Star wäre, hätte er sie nicht mit zu der Premiere genommen.

Obwohl Brads Privatleben von Herausforderungen geprägt ist – darunter der Gerichtsstreit mit Angelina Jolie (49) über das Weingut Château Miraval und die öffentliche Ablehnung seines Nachnamens von der gemeinsamen Tochter Shiloh Jolie (18) –, wächst seine Verbindung zu Ines stetig. "Ihre Unterstützung hat Brad gezeigt, wie sie wirklich als Partnerin ist. Es hat ihm viel bedeutet und sie enger zusammengebracht", erklärt die Quelle weiter.

Interessanterweise ist dies nicht der erste Schauspieler, den Ines datet. Vor dem Beginn ihrer Beziehung zu Brad war sie mit Paul Wesley (42) verheiratet, bis sie sich 2022 trennten und 2024 die Scheidung finalisierten. Die Gerüchte, dass zwischen Brad und Ines etwas läuft, hielten sich schon seit November 2022 wacker – mit ihrem gemeinsamen Pärchenauftritt bestätigten sie dann der ganzen Welt ihre Liebe.

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon, 2024

