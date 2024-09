Heftige Vorwürfe gegen P. Diddy: Justin Bieber ist verstört

Justin Bieber (30) hat sich nach den schweren Anschuldigungen gegen P. Diddy (54) komplett von der Außenwelt abgeschottet. Der Musikproduzent wurde am Montag in New York in einem Hotel verhaftet. Ihm wird unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Justin, der erst im vergangenen Jahr mit Diddy zusammengearbeitet hatte, soll laut einem Insider, der sich gegenüber Daily Mail äußerte, zutiefst "verstört" von den Vorwürfen sein und Schwierigkeiten haben, diese zu verarbeiten.

Wie die Quelle weiter erläuterte, habe Justin jegliche Kommunikation zu diesem Thema eingestellt und bereue zutiefst, mit Diddy kooperiert zu haben. "Justin ist so von den Nachrichten schockiert und will sie nicht verarbeiten oder darüber sprechen, also hat er sich zurückgezogen", erklärte der Insider. Der frischgebackene Vater wirkte an Diddys letztem Album "The Love Album: Off the Grid", das 2023 erschien, mit. "Hätte er davon gewusst, hätte er es auf keinen Fall getan", betonte die Quelle.

Justin war noch ein Kind, als er sich mit dem Musikmanager anfreundete. Ein Video von damals rückt die Freundschaft der beiden mit heutigem Wissen in ein beklemmendes Licht. In dem Clip steht Diddy neben dem Teenager und erklärt der Kamera. "Er hat 48 Stunden mit Diddy, wo wir abhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten. Aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen."

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

