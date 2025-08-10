Fans überrascht: Justin Bieber posiert nur in Unterhosen

Justin (31) Bieber (28) hat mit einem neuen Instagram-Post für Wirbel gesorgt. Der Popstar teilte am Samstag Bilder, die ihn in weißen Calvin Klein-Boxershorts und klobigen Wanderstiefeln zeigen. Besonders brisant: Das Foto wurde offenbar nach dem Schwimmen in einem See aufgenommen, weshalb Justins weiße Unterhose fast durchsichtig scheint. Um nicht alles preiszugeben, verdeckt der Sänger mit seiner Hand seinen Intimbereich. Ausgelassen und lachend strahlt der "Baby"-Interpret in die Kamera.

Seine Fans überschlagen sich in den Kommentaren mit Reaktionen. Ein User scherzt: "Hailey, komm und hol deinen Ehemann!" Ein anderer witzelt: "Wir haben doch alle ans Foto rangezoomt." Doch nicht alle reagieren nur mit Begeisterung – auch kritische Stimmen mischen sich unter. Während viele Fans die unbeschwerte Art des 31-Jährigen feiern, sorgen sich andere um sein Verhalten. Vorwürfe über möglichen Drogenkonsum begleiten den Musiker seit Beginn des Jahres. Denn sein Verhalten hat sich in den letzten Monaten auffällig verändert: von wirren Social-Media-Posts bis hin zu konfusen Interviews – Justin hinterließ bei den Fans immer wieder Fragezeichen.

Justins Sprecher wies die Drogenvorwürfe jedoch entschieden zurück und kritisierte die "erschöpfenden und schädlichen Narrative" in der Öffentlichkeit gegenüber TMZ. Auch die Ehe des Sängers zu Hailey Bieber wurde in den letzten Monaten heiß diskutiert. Laut Insidern soll es seit einiger Zeit zwischen den Hollywoodstars kriseln. Doch auch diesen Gerüchten trotzt das Paar. Immer wieder präsentieren sie sich in der Öffentlichkeit als eingeschweißtes Team und halten sich gegenseitig den Rücken frei. So lobte Hailey ihren momentan umstrittenen Ehemann vor wenigen Tagen im Gespräch mit Vogue Italia als "außergewöhnlichen Vater" und zeigte damit einmal mehr, dass sie fest zusammenhalten.

Instagram / lilbieber Justin Bieber im August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Popstar

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars