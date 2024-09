König Charles setzt sich durch: Prinz Andrew kehrt zurück

Prinz William (42) wurde Berichten zufolge von König Charles (75) "überstimmt", als es darum ging, Prinz Andrew (64) wieder in das öffentliche Leben der Royals zu integrieren. Vergangenen Sonntag wurde William in Schottland gesichtet, als er Andrew zur Kirche fuhr, begleitet von Prinzessin Kate (42). Diese öffentliche Familienausfahrt nach Balmoral wird als Zeichen dafür gewertet, dass Andrew von seinem Neffen und dessen Ehefrau unterstützt wird – was ihm in der Öffentlichkeit sehr helfen würde. Einer Insiderquelle betont gegenüber Mirror: "Das ist mehr, als er [Andrew] sich hätte wünschen können."

Berichten zufolge trafen Charles und sein jüngerer Bruder nämlich eine Übereinkunft. So soll Andrew weiterhin von seinen royalen Pflichten entbunden bleiben, jedoch wieder in Familienaktivitäten eingebunden werden. "Der König hat das Gefühl, dass er eine Menge auf seinem Tisch hat, und dies ist ein Thema, unter das er einen Schlussstrich ziehen möchte", erklärte die Quelle. Damit dürfte er sich wohl gegen seinen Sohn durchgesetzt haben. Dem Informanten zufolge hatte William zwar an privaten Anlässen mit seinem Onkel teilgenommen, aber wollte nicht in der Öffentlichkeit mit dem Skandalprinzen gesehen werden. "Es scheint, als hätte man ihm ein wenig die Flügel gestutzt", merkte ein weiterer Insider im Gespräch mit Mirror an.

Eigentlich hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte gegeben, nach denen sich Andrew und Charles wegen der Royal Lodge in den Haaren liegen. Angeblich will der Monarch, dass der 65-Jährige das luxuriöse Anwesen verlässt und in ein kleineres Zuhause umsiedelt, da Andrew die Kosten für die Immobilie nicht mehr tragen kann. Laut der Rundfunksprecherin Helena Chard, die sich gegenüber Fox News Digital äußerte, sei Charles zuletzt "über alle Maßen frustriert" gewesen, da sein Bruder das Haus nicht räumen will.

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew im April 2017 in London

Getty Images Prinz Andrew bei einem Golfspiel, 2018

