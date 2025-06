König Charles und Carole Middleton schäkern beim Royal Ascot

Beim berühmten Pferderennen in Royal Ascot am Mittwoch zog nicht nur der Monarch König Charles (76) die Aufmerksamkeit auf sich. An seiner Seite wurde überraschend Carole Middleton (70), die Mutter von Prinzessin Kate (43), gesichtet, wie neue Fotos zeigen. Die beiden schienen sich bestens zu verstehen, tauschten nicht nur freundliche Worte aus, sondern auch Lächeln und eine innige Begrüßung mit einem Kuss auf die Wange. Während Königin Camilla (77) durch ein auffälliges grünes Kleid die Blicke auf sich zog und die Interaktionen beobachtete, überzeugte Carole mit einem dezenten gelben Outfit, das durch einen pfiffigen Ausschnitt den nötigen Glamour verlieh und offenbar auch den Royal verzückte.

Eigentlich hatte auch Prinzessin Kate fest für Royal Ascot zugesagt. Doch der Kensington-Palast verkündete nur wenige Minuten nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Teilnahme eine überraschende Absage. Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung habe die Prinzessin noch nicht die richtige Balance gefunden, um an solch aufwendigen Veranstaltungen teilzunehmen. An der Seite von Carole und James Middleton (38) blieb die royale Familie dennoch würdig vertreten. Auch Prinz William (42) war unter anderem vor Ort.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich die Prinzessin bei Trooping the Colour der Öffentlichkeit gezeigt. Mit ihren drei Kindern winkte sie in einer Ascot-Landau-Kutsche der Menge zu und begeisterte mit einem eleganten, türkisfarbenen Ensemble von Catherine Walker. Besonders das Outfit sorgte für Gesprächsstoff, denn es erinnerte viele an das legendäre Design von Prinzessin Diana (✝36) aus dem Jahr 1992. Auch die kleine Prinzessin Charlotte (10) setzte Akzente: Zu ihrem himmelblauen Kleid wählte sie die mit Diamanten besetzte Hufeisen-Brosche, die früher Queen Elizabeth II. (✝96) gehörte.

Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025

Getty Images Königin Camilla, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025