Prinzessin Diana weinte beim Tanzunterricht wegen Charles

Prinzessin Dianas (✝36) Tanzlehrerin Anne Allan hat aktuell in ihrem neuen Buch "Dancing With Diana" einige herzzerreißende Details über die Kämpfe der Prinzessin enthüllt. Beispielsweise schreibt sie davon, wie die verstorbene Königin der Herzen während ihrer Tanzstunden in Tränen ausgebrochen sei. Anne, die Tänzerin beim London City Ballet war, war 1981 engagiert worden, um Diana das Tanzen beizubringen. Zwischen den beiden Frauen hatte sich im Zuge dessen eine tiefe Freundschaft entwickelt. So habe Diana Anne anvertraut, dass sie verzweifelte versuche, ihre Ehe mit Prinz Charles (75) zu retten. "Ich liebe ihn so sehr und möchte ihn glücklich und stolz auf mich als seine Frau machen"

Laut Anne habe sich Dianas Lage weiter verschlechtert, als sie von Prinz Charles' Affäre mit Camilla Parker Bowles (77) erfuhr. "Warum liebt er mich nicht? Ich habe alles versucht. Ich habe versucht, seinen Wünschen zu entsprechen, selbst wenn ich nicht immer einverstanden war", soll die Prinzessin verzweifelt gesagt haben. Außerdem habe sie ihrer Tanzlehrerin offenbart, dass sie oft wochenlang keinen Kontakt zu Charles gehabt hätte, sie hätte sich oft allein und missverstanden gefühlt. Trotzdem sei es ihre größte Priorität gewesen, die Familie für die Söhne William (42) und Harry (40) zusammenzuhalten.

Die Memoiren der Tanzlehrerin beschreiben auch einen Moment zwischen Diana und Camilla während einer Party in den 1980er-Jahren. Diana soll ihre Nebenbuhlerin damals konfrontiert haben: "Camilla, ich möchte nur, dass Sie wissen, dass ich genau weiß, was vor sich geht." Camilla antwortete: "Sie haben alle Männer der Welt, die sich in Sie verlieben, und zwei wunderschöne Kinder. Was wollen Sie mehr?" Daraufhin habe Diana erwidert: "Ich will meinen Mann." Die Schilderungen von Anne machen einmal mehr deutlich, wie sehr die verstorbene Königin der Herzen trotz äußerlicher Perfektion um inneren Frieden rang und sich vor allem eins wünschte: die Liebe ihres Mannes.

Getty Images Prinzessin Diana tanzt mit John Travolta, 1985

ActionPress Prinzessin Diana, Harry, William und Charles in London im August 1995

