Wie schnell ging es Kim Gloss nach ihrer Hirn-OP wieder gut?

Kim Gloss (32) musste sich in den vergangenen Monaten von einer Operation am Kopf erholen: Dem DSDS-Star wurde nämlich ein Gehirntumor entfernt. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wurde die Sängerin gefragt, ob sie direkt nach der OP mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. "Ich hatte Gott sei Dank keine Beeinträchtigung und das Laufen ging schon im Krankenhaus", berichtete Kim ihrer Community im Netz. Mit ganz viel Vorsicht konnte sich die Influencerin also relativ schnell wieder einigermaßen normal bewegen.

Dennoch gab es eine Sache, die Kim durch die Kopf-OP bemerkt hat. "Das Einzige, was ich nach der OP bekommen habe, war Muskelzucken, was ich bis heute habe. Mal ist es im Arm, Bein, Gesäß oder wie heute in der Leiste", erklärt die 32-Jährige auf Social Media. Kurz nach dem Eingriff berichtete Kim allerdings auch, dass sich ihre Sinne geschärft hätten – vor allem ihr Geruchssinn: "Es gibt so viele wunderschöne Blumen. Sie riechen nicht nur toll, sie fühlen sich auch unglaublich an und es gibt sie in so vielen tollen Farben. Ich kann euch sagen, ich nehme jetzt alles irgendwie viel intensiver auf." Trotz der Strapazen scheint sich die Operation also hauptsächlich positiv auf den Körper der Musikerin auszuwirken.

Um den Gehirntumor entfernen zu können, mussten die Ärzte natürlich einen Schnitt an Kims Kopf setzen. Die OP-Narbe wollte die Influencerin mit Kopfbedeckungen so gut wie möglich verdecken. Dann kam ihr aber doch eine andere Idee, die sie im Juli auf Instagram präsentierte: "Hab' heute spontan entschieden, im polnischen Dorf meine Haare zu schneiden und ab sofort meine Narbe mit einem Pony zu kaschieren." Für ihre Typveränderung erhielt Kim durchweg positive Kommentare.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2024

