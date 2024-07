Wegen OP-Narbe: Kim Gloss überrascht mit einer neuen Frisur!

Sie trägt jetzt Pony! Kim Gloss (31) meldete sich Anfang Juni mit besorgniserregenden Nachrichten im Netz: Die DSDS-Bekanntheit musste sich einer Operation am Kopf unterziehen. Grund dafür war ein Hirntumor. Um die Narbe am Kopf besser verstecken zu können, entschied sich Kim nun kurzerhand für einen neuen Look, den sie auf Instagram präsentiert. "Hab' heute spontan entschieden, im polnischen Dorf meine Haare zu schneiden und ab sofort meine Narbe mit einem Pony zu kaschieren", schreibt sie zu dem Video, das sie während ihres Friseurbesuches aufgenommen hat.

Kims Fans sind von ihrem Look schwer begeistert! "Sieht toll aus und kaschiert. Das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst", "Der Pony ist toll und du strahlst generell so schön innen und außen. Mach weiter so" und "Wunderschön. Dich kann nicht einmal eine Narbe entstellen. Einfach nur top", sind beispielsweise drei Komplimente, die der Kommentarspalte entnommen werden können. Kim fehlen seit der Operation am Kopf Haare am Ansatz ihrer Stirn. Zuvor hat die zweifache Mama die bereits nachwachsenden Härchen mit diversen Kopfbedeckungen kaschiert.

Nach und nach kämpft sich Kim wieder zurück in ihren Alltag. Auch wenn die vergangene Zeit für die Influencerin mit Sicherheit mehr als nervenaufreibend war, lässt sie sich nicht unterkriegen. Ihrer Leidenschaft zum Sport kann sie mittlerweile auch wieder nachgehen – ob das alles mit ihrem positiven Mindset zu tun hat? Auf derselben Social-Media-Plattform verriet sie nämlich vor wenigen Wochen ihren Plan für die Zukunft: "Eine intensive Zeit und ein schwieriges Kapitel in meinem Leben neigt sich dem Ende. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen und neu anzufangen. Nunmehr noch dankbarer und noch glücklicher das Leben zu leben."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Gym, Juli 2024

