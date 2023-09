Hayden Panettiere richtet liebevolle Worte an toten Bruder

Hayden Panettiere (34) denkt an ihren verstorbenen Bruder Jansen Panettiere (✝28). Der jüngere Bruder des Filmstars verstarb Anfang dieses Jahres plötzlich im Alter von 28 Jahren. Genau wie seine berühmte Schwester war er in der Filmbranche tätig und wirkte unter anderem in Produktionen wie "The Walking Dead" mit. Nun wäre der Schauspieler 29 Jahre alt geworden. Anlässlich Jansens Geburtstags meldet sich Hayden mit rührenden Worten!

Auf Instagram postet die Schauspielerin ein Kinderfoto der beiden Geschwister. Darauf sind Hayden und Jansen zu sehen, wie sie vor einem Weihnachtsbaum sitzen und verschmitzt in die Linse lächeln. Dabei hat die "Nashville"-Darstellerin ihren kleinen Bruder auf dem Schoß. Dazu schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch, kleiner Bruder. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich werde dich für immer lieben." Ihre emotionalen Worte unterstreicht sie mit einem roten Herz-Emoji.

Kurz nach seinem überraschenden Ableben teilte die Familie seinen Fans mit, dass er an einem vergrößerten Herz gestorben war. Mit einem liebevollen Statement erinnerten sie zudem an ihr geliebtes Familienmitglied: "Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz."

Instagram / haydenpanettiere Hayden und Jansen Panettiere, Schauspieler

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Hayden Panettiere und Jansen Panettiere, Januar 2019

