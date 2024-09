James Middleton verrät: So lernte er seine Alizée kennen

James Middleton (37), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42) und Pippa Middleton (41), plauderte gegenüber Daily Mail witzige Details über das Kennenlernen seiner heutigen Ehefrau Alizée Thevenet aus: So lernte der Bruder der Prinzessin von Wales seine Liebste im Sommer 2018 zufällig im South Kensington Club kennen. Obwohl James von seiner treuen Cocker-Spaniel-Dame Ella begleitet wurde, habe die bezaubernde Französin ihn ursprünglich für einen Kellner gehalten. Diese unkonventionelle, aber charmante Verwechslung führte dazu, dass die beiden ins Gespräch kamen und sich wenige Tage später zu einem ersten Date verabredeten – und die Geschichte nahm ihren Verlauf.

Die beiden verbrachten anschließend einen goldenen Herbst voller Glück miteinander. Alizée habe ihn währenddessen nicht nur mit ihrer Offenheit und ihrem Interesse an seiner psychischen Gesundheit beeindruckt: Auch dass die Schönheit nichts von seiner Verbindung zur britischen Königsfamilie wusste und sich stattdessen ausschließlich für seine Geschichte interessierte, imponierte James. Dass die erste Begegnung zwischen Alizée und der Royal Family derart unkonventionell verlief, war dennoch sicher nicht geplant: Nach einer Hochzeit in der Nähe von Bucklebury hatten James und Alizée spontan bei seinen Eltern übernachtet. Am nächsten Morgen traf Alizée "bloß in seinem Hemd bekleidet" auf andere Gäste, die ebenfalls auf Elternbesuch waren: James' Schwester Kate und ihren Ehemann Prinz William (42) – mit einer kichernden Prinzessin Charlotte (9) sowie Söhnchen Prinz George (11) im Schlepptau.

Für James war die Beziehung zu Alizée ein Neuanfang. Zuvor hatte er sich wegen einer klinischen Depression eine Auszeit von seinem Start-up genommen. Unterstützung fand er in seiner Familie und bei seiner Hündin Ella: Die treue vierbeinige Begleiterin, die inzwischen verstorben ist, spielte laut James auch eine entscheidende Rolle in seiner Beziehung zu Alizée. So sei Alizée zum Zeitpunkt von Ellas Tod bereits schwanger gewesen, was James und sie als ein Zeichen sehen, dass Ella ihren Platz räumte, um einem neuen Leben Raum zu geben. Er widmete seiner Hündin sein Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", welches demnächst erscheint.

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Familie, Dezember 2023

Buch, Octopus Publishing Group Cover: James Middletons` "Ella - The Dog Who Saved My Life", Septeber 2024, Octopus Publishing Group

