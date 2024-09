Prinz Harrys Annäherung an Earl Spencer sorgt für Zündstoff

Steht eine weitere Eskalation bevor? Royal-Expertin Ingrid Seward deutete in der neuesten Folge der "The Sun's Royal Exclusive Show" an, dass die Spencers seit Harrys Abgang 2020 versuchen würden, ihn in ihre familiären Angelegenheiten einzubeziehen. So soll der 40-Jährige seit seiner Auswanderung aus dem Vereinigten Königreich vermehrt Kontakt zur Familie seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) gesucht haben. Vor allem seine Beziehung zu deren Bruder Charles Spencer (60) sei intensiver als je zuvor. Laut The Sun könnte Prinz Harrys (40) zunehmende Nähe zu besagtem Verwandten nun jedoch zu weiteren Konflikten mit der königlichen Familie führen.

Insbesondere die Spannungen zwischen Harry und seinem Vater König Charles (75) könnten sich weiter verschärfen, da dieser nie ein gutes Verhältnis zu Dianas Bruder gehabt habe. Unter anderem habe es während Dianas Beerdigung im Jahr 1997 einen großen Streit zwischen Earl Spencer und dem heutigen König Charles gegeben, der zu einem dauerhaften Zerwürfnis geführt haben soll. Auch Diana selbst soll sich kurz vor ihrem Tod von ihrem Bruder distanziert haben, nachdem dieser ihr eine Unterkunft auf dem Spencer-Anwesen verweigert hatte.

Die Royal-Expertin beschrieb die aktuelle Situation folgendermaßen: "Der Spencer-Clan unternimmt tatsächlich große Anstrengungen, Harry einzubeziehen. Doch angesichts der historischen Spannungen könnte das Königshaus nervös werden." Harrys zunehmende Bindung zu dieser Seite der Familie könnte somit die Dynamik innerhalb der Royals weiter beeinflussen und zu neuen Spannungen führen. Während Prinz Harry also möglicherweise Trost und Unterstützung bei der Spencer-Familie sucht, könnte seinem Vater König Charles diese Verbindung ein Dorn im Auge sein.

Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

Jeff J. Mitchell /AFP/Getty Images Prinz Philip, Prinz William, Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles

