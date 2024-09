Dianas Familie beherbergte Prinz Harry während Beerdigung

Prinz Harry (39) reiste Ende August in seine Heimat Großbritannien, um dort an der Trauerfeier für seinen verstorbenen Onkel mütterlicherseits, Lord Robert Fellowes (✝82), teilzunehmen. In der kurzen Zeit wohnte er aber keineswegs im Hotel und natürlich schon gar nicht bei seiner entfremdeten Familie – stattdessen soll er Berichten von The Mirror zufolge bei der Familie seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) untergekommen sein. So gab Dianas Bruder Charles Spencer (60) ihm wohl in Althorp, dem Stammsitz der Familie, eine Übernachtungsmöglichkeit. Naheliegend wäre es jedenfalls, dass Harry bei der Familie seiner Mutter unterkam, denn nachdem das Verhältnis zu den Royals angespannt ist, stehen sie weiter hinter ihm.

Die Unterstützung seines Onkels wird Harry sicherlich gutgetan haben, denn nicht nur er besuchte die Beerdigung – auch sein Bruder William (42) war vor Ort. Zu einem Gespräch zwischen den zerstrittenen Brüdern soll es aber nicht gekommen sein. Ein Augenzeuge verriet The Sun: "William und Harry waren beide da, aber wir haben nicht gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben, und sie hielten Abstand." Dass der 39-Jährige trotz aller Auseinandersetzungen zu der Beisetzung kam, hat laut dem Historiker Hugo Vickers einen klaren Grund. "Ich vermute, der Grund, warum Harry zur Beerdigung kam, war die Zuneigung zu seiner Tante Jane (67), der er sehr nahestand, vor allem nach dem Tod seiner Mutter", überlegte Hugo im Gespräch mit dem Magazin.

Im Streit des britischen Königshauses konnte Harry sich immer auf die Rückendeckung der Spencers verlassen. Vor allem Dianas Geschwister Charles und Jane sollen anders als die Royals regelmäßig Kontakt zu dem jüngeren Sohn von König Charles (75) haben. Aufgrund der Tatsache, dass Diana nach ihrer Scheidung ein angespanntes Verhältnis zu der Königsfamilie hatte, soll ihre Familie stets mit Sorge um ihren Sohn erfüllt sein. Als Harry im Frühjahr nach Großbritannien kam, ohne seine royalen Verwandten zu besuchen, stärkte sein Onkel Charles ihm den Rücken. "Die Tatsache, dass sich die Spencers bei diesem Besuch für Harry starkgemacht haben, spricht Bände darüber, wo ihre Loyalität liegt. Wie Harry sehen auch die Spencers die königliche Familie in gewisser Weise immer noch als Feind an", erklärte der Experte Tom Quinn The Mirror.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry sich eher an die Spencers wendet als an die Royals? Verständlich, sie empfangen ihn ja mit offenen Armen. Ich finde das dem Palast gegenüber etwas unverschämt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de