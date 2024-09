Würden Cheyenne Ochsenknecht und Nino ins Sommerhaus ziehen?

Im Reality-TV kennt sich Cheyenne Ochsenknecht (24) eigentlich schon ganz gut aus: In der Sendung Diese Ochsenknechts lassen sich die Tochter von Uwe Ochsenknecht (68) und ihr Mann Nino Sifkovits (29) regelmäßig in ihrem Alltag von Kameras begleiten. Auf eine ganz bestimmte Show hat der Promi-Spross aber trotzdem gar keine Lust, wie er auf Instagram preisgibt. "Welcher Mensch geht eigentlich freiwillig ins Sommerhaus der Stars?", möchte Cheyenne von ihren Followern wissen. Kurz darauf schreibt sie dann ganz bestimmt: "Seid ihr wahnsinnig? Wir gehen für kein Geld der Welt ins Sommerhaus. Und das meine ich absolut ernst!"

Warum sie sich so entschieden gegen die Teilnahme wehrt, verrät die TV-Bekanntheit nicht. Möglicherweise könnte es jedoch daran liegen, dass dort immer sehr viel Streit zwischen den Paaren an der Tagesordnung ist. Doch welche Streitpunkte hätten die Turteltauben denn überhaupt? Wie die zweifache Mama kürzlich während eines Q&As auf Instagram ausplauderte, gibt es genau zwei Dinge, die sie an ihrem Liebsten zur Weißglut treiben. Zum einen sei er sehr unpünktlich, was sich mittlerweile aber gebessert habe. Dafür gebe es nun aber einen Punkt, der Cheyenne wahnsinnig macht: Der Landwirt sage immer wieder: "Ja, mache ich gleich", ohne seine Worte dann in die Tat umzusetzen.

Abgesehen davon schweben Cheyenne und Nino aber wohl noch immer auf Wolke sieben: 2022 traten sie vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Mittlerweile haben sie auch zwei Kinder: Tochter Mavie wurde im März 2021 geboren und Sohnemann Matteo erblickte im Mai 2023 das Licht der Welt. Damit ist die Familienplanung bei der Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) abgeschlossen, wie sie bereits vor einem Jahr in den sozialen Medien klarstellte: "Jetzt, wo das zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter, aufzuhören mit der Kinderplanung."

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovits, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, ihre Tochter Mavie und ihr Mann Nino im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige