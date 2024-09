Demi Moore hält sich aus der Erziehung ihrer Enkel heraus

Demi Moore (61) hat jetzt verraten, dass sie ihrer Tochter Rumer Willis (36) keine ungebetenen Erziehungsratschläge geben möchte. Rumer, die Mama der 17 Monate alten Louetta ist, wird von ihr in ihrer Elternschaft jedoch still unterstützt. Demi erklärte nun in der The Jennifer Hudson Show, dass sie sich nur äußert, wenn sie explizit gefragt wird. "Ich denke, als Eltern muss man seinen Kindern die Würde ihres eigenen Prozesses zugestehen", sagte die Schauspielerin und fuhr fort: "Manchmal müssen sie ihren eigenen Weg finden, auch wenn ich recht habe, und das habe ich oft, aber das heißt nicht, dass sie Unrecht hat."

Während des Interviews erzählte Demi weiter, dass jeder Elternteil seinen eigenen Weg in der Kindererziehung finden müsse. Ihr Job als Mutter sei es, ihre Kinder zu lieben und ihnen den Raum zu geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, auch wenn das manchmal bedeute, Fehler zuzulassen. Besonders wichtig sei es ihr, ihre Tochter nicht ständig retten zu wollen, sondern sie als Elternteil selbst wachsen zu lassen. Demi genießt ihr Leben als Großmutter in vollen Zügen und bezeichnet ihre Enkelin Louetta liebevoll als "magisch" und "eine Überraschungstüte voller Glück".

Die Schauspielerin, die zusammen mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (69) drei Töchter hat, sieht in ihrer Enkelin die Chance, generelle Familienmuster zu durchbrechen. "Das Tolle ist, dass ich sie anschaue und mir klar wird, dass wir durch die Art und Weise, wie ich lebe, wie meine Tochter und ihre Schwestern leben, tatsächlich eine Chance haben, bestimmte Generationenmuster zu durchbrechen. Ich kann es bereits in ihr sehen", erklärte sie. Auf Instagram schwärmte Rumer indessen von ihrer Tochter: "Lou, ich habe nie eine Liebe wie deine gekannt. Du bist die köstlichste, schönste, klügste, lustigste und süßeste Person, die ich kenne."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis und ihre Mutter Demi Moore

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis and Demi Moore im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige