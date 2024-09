Demi Moore strahlte mit ihren drei Töchtern bei Filmpremiere

Demi Moore (61) sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "The Substance" in Los Angeles für Aufsehen, als sie gemeinsam mit ihren drei Töchtern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30) auf dem roten Teppich erschien. Am Montag staunten die Gäste nicht schlecht, als die Schauspielerin in einem umwerfenden rot-schwarzen Kleid neben ihren strahlenden Töchtern posierte. Während der Filmstar für seinen jugendlichen Look bewundert wurde, traten auch Demis Töchter modisch in Erscheinung: Scout in einem gewagten, durchsichtigen braunen Kleid, Tallulah in einem minimalistischen, trägerlosen Ensemble und Rumer in einem eleganten schwarzen Kleid.

In Demis neuestem Film, der am 20. September in die Kinos kommt, spielt die Leinwandschönheit eine alternde Berühmtheit, die verzweifelt versucht, ihre Jugend zurückzugewinnen, indem sie ein dubioses Serum namens The Substance verwendet. Dies führt zu gruseligen Konsequenzen, die ihr Leben drastisch verändern. In einem Interview mit der L.A. Times sprach Demi offen darüber, wie anstrengend die Produktion für sie war. Während der Dreharbeiten litt sie unter Gürtelrose und verlor neun Kilo. "Es war intensiv", verriet sie und erklärte: "Aber es ist die Art von Projekt, bei dem man alles geben muss."

Demi und ihre drei Töchter haben eine enge Bindung, die auch an diesem Abend deutlich wurde. Die Schauspielerin hat ihre Kinder aus ihrer Ehe mit Bruce Willis (69), zu dem sie trotz Scheidung eine freundschaftliche Beziehung pflegt. Schon in einer Ausgabe der "Today Show" im Juni dieses Jahres plauderte Rumer aus, wie nah sie und ihre Schwestern ihrer berühmten Mutter stehen. Bei Auftritten auf dem roten Teppich von Demi seien sie immer voller Begeisterung und hätten sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe, in der sie von ihrer Mutter schwärmen würden: "Wir sagen: 'Oh mein Gott, du bist eine Ikone!'"

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Rumer Willis im September 2024

