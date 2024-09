Leeres Nest: Rob Lowe und seine Frau genießen Zweisamkeit

Rob Lowe (60) und seine langjährige Ehefrau Sheryl Berkoff (63) haben zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile sind ihre beiden Söhne John Owen und Matthew Edward erwachsen und wohnen nicht mehr bei ihren Eltern. Wie es dem "Die Outsider"-Darsteller seit dem Auszug geht und welche Auswirkungen das sogenannte leere Nest auf sein Eheleben hat, verriet er vor wenigen Tagen bei seinem Auftritt in der "The Jennifer Hudson Show". "Ich war so traurig, als sie weggingen", gab der Schauspieler zu und ergänzte voller Begeisterung: "Und dann, als sie aus dem Haus waren, sah ich meine Frau an und sagte: 'Augenblick mal, dich kenne ich doch! Du bist heiß! Und wir können so viel Spaß zusammen haben."

Zunächst habe Rob befürchtet, dass John und Matthews Auszug etwas an ihrer engen Verbindung zueinander ändern würde. "Das hat es aber nicht. Es ist nur der Beginn eines neuen Kapitels", stellte der 60-Jährige klar. Mittlerweile habe Rob sogar noch weitere positive Seiten an seiner und Sheryls neuer Wohnsituation entdeckt: "Plötzlich konnte ich mitten in der Nacht aufstehen und mir einen Mitternachtssnack holen, ohne etwas anzuziehen." Das sei sehr befreiend für den "Dog Gone"-Darsteller gewesen. Mittlerweile habe sich Rob mit der Tatsache, dass seine Söhne aus dem Haus sind, abgefunden und scheint die Zweisamkeit mit seiner Frau in vollen Zügen zu genießen.

Rob und Sheryl gehen schon seit über 30 Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich im Jahr 1983 bei einem Blind Date kennen, verloren sich jedoch nach dem Treffen wieder aus den Augen. Wie es der Zufall wollte, trafen Rob und die Maskenbildnerin etwa sieben Jahre später am Set von "Bad Influence" erneut aufeinander, wo es schließlich funkte. Im Sommer 1991 besiegelte das Paar seine Liebe und gab sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zwei Jahre später erblickte mit Matthew der erste gemeinsame Nachwuchs von Rob und Sheryl das Licht der Welt. Im November 1995 machte die Geburt von Sohnemann John das Familienglück perfekt.

Getty Images Rob Lowe (Mitte) mit seinen Söhnen John Owen und Matthew

Getty Images Sheryl Berkoff und Rob Lowe im Jahr 2011

