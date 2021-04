Heiße Strand-Show von Rob Lowe! Der Schauspieler ist für seine Rollen in Serien wie "Brothers & Sisters" und "Parks and Recreation" sowie für Hollywoodstreifen wie "Killing Kennedy" oder "Perfect Strangers" bekannt. Letzten Monat feierte der Leinwandherzensbrecher bereits seinen 57. Geburtstag. Da er zu der Zeit drehen musste, holte er den Spaß jetzt nach: Bei einem Strandurlaub bewies der Serien-Hottie dabei mal wieder – er hat es immer noch drauf.

Paparazzi trafen den TV-Liebling nun mit seinem ältesten Sohn Matthew Edward Lowe beim gemeinsamen Vater-Sohn-Urlaub am Strand von Santa Barbara. Rob kennt man in vielen Serien und Filmen in der Rolle des Womanizers, und offensichtlich kann er diesem Image vor allem optisch noch mehr als gerecht werden. Die Fotografen erwischten den Muskelmann, als er gerade aus dem Wasser auftauchte und sich danach die Haare aus dem Gesicht strich. Man könnte fast meinen, es handelt sich dabei um ein James Bond-Bewerbungsvideo.

Aktuell ist Rob (57) wieder in einer Serienhauptrolle zu sehen – er produziert das Format sogar. In "9-1-1: Lone Star" verkörpert er den Feuerwehrmann Captain Owen Strand. Die Show startete Anfang des Jahres in die zweite Staffel.

ActionPress/Backgrid Schauspieler Rob Lowe

ActionPress/Backgrid Schauspieler Rob Lowe, 2021 in Santa Barbara

Getty Images Rob Lowe mit Frau Sheryl und den gemeinsamen Söhnen

