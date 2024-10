Rob Lowe und Demi Moore hatten in den 80ern eine Romanze

Der Schauspieler Rob Lowe (60), bekannt aus Filmen wie "St. Elmo's Fire" und "About Last Night", hat kürzlich enthüllt, dass er und seine Kollegin Demi Moore (61) zu Beginn ihrer Karrieren eine kurze Romanze hatten. In einem Interview mit Kelly Ripa (54) in ihrem Podcast "Let's Talk Off Camera" sprach Rob über die gemeinsame Zeit mit Demi und die besonderen Dynamiken am Filmset. "Wenn man junge, zwanzigjährige Männer und Frauen zusammenbringt, sind Liebeleien unvermeidlich", sagte er schmunzelnd.

Während des Gesprächs schwärmte Rob besonders von "About Last Night" aus dem Jahr 1986, einem seiner Lieblingsfilme aus den 80ern, in dem er und Demi ein frisch verliebtes Paar spielen, das nach wenigen Dates zusammenzieht. Kelly erinnerte sich ebenfalls begeistert an den Film und fragte offenherzig, ob zwischen den beiden etwas lief. Er gab zu: "Demi und ich hatten kurz etwas miteinander." Diese Romanze fand statt, bevor Demi mit ihrem damaligen Kollegen Emilio Estevez verlobt war.

Trotz ihrer früheren Liaison haben Rob und Demi stets eine freundschaftliche Beziehung gepflegt. Sie stehen bis heute in Kontakt und diskutieren aktuell über ein mögliches Sequel zu "St. Elmo's Fire", das sich in der Entwicklung befindet. Rob zeigte sich optimistisch: "Wir suchen nach dem richtigen Drehbuch, und alle Schauspieler sind begeistert dabei." Er glaubt, dass die Geschichte auch heute noch relevant ist und dass eine Fortsetzung die Themen Freundschaft und Lebenswege im Erwachsenenalter neu beleuchten könnte. "Es ist nie zu spät für Glück, und ich freue mich darauf, diese Reise mit bekannten Charakteren fortzusetzen", betonte Rob.

Getty Images Rob Lowe, Schauspieler

Getty Images Rob Lowe bei der Filmpremiere von "Super Troopers 2"

