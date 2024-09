Liebesgerüchte: Lucy Hale erneut mit John Owen Lowe gesehen

Lucy Hale (35) und John Owen Lowe (28) heizen erneut die Gerüchteküche an! Die Pretty Little Liars-Darstellerin und der Sohn des Schauspielers Rob Lowe (60) wurden diese Woche bei einem Lunch-Date im italienischen Restaurant Cecconi's in West Hollywood gesichtet. Auf den Fotos halten die zwei zwar Abstand zueinander, wirken aber dennoch sehr vertraut. Lucy trug bei dem Treffen ein weißes Crop-Top mit passendem Hoodie und schwarze Jogginghosen, während John es mit einem grauen Sweatshirt und schwarzen Shorts ebenso lässig anging.

Bereits im Juli hatte der 28-Jährige die Spekulationen um eine Beziehung heruntergespielt, nachdem die 35-Jährige und er zusammen in Studio City beim Einkaufen gesehen worden waren. Dort hatte die US-Amerikanerin ihrem Begleiter sogar einen liebevollen Kuss auf die Wange gegeben. In der Show "Watch What Happens Live" fragte ein Fan John, ob er und Lucy mehr als nur Freunde seien. Der Produzent antwortete daraufhin, dass es, nur weil man zusammen gesehen werde, nicht automatisch bedeute, dass etwas am Laufen sei. "Ich glaube, man kann mit jemandem in den Erewhon gehen, fotografiert werden und die Dinge werden sofort aufgebauscht. Mehr sage ich dazu nicht", erklärte er. Lucy hat bisher keine öffentlichen Statements zu den Liebesgerüchten abgegeben.

Ob die zwei also tatsächlich ein Paar sind, bleibt weiterhin unklar. Dennoch verbindet sie eine wichtige Gemeinsamkeit – beide sind seit einiger Zeit nüchtern. Im Januar feierte Lucy zwei Jahre Abstinenz, während John Owen im April sechs Jahre ohne Alkohol zelebrierte. "Sechs Jahre ist es heute her, dass ich meinen letzten Schluck Alkohol getrunken habe", schrieb John Owen in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Lucy kommentierte: "Das ist großartig. Du bist großartig. Ein strahlender und glänzender Mensch", und fügte ein schwarzes Herz-Emoji hinzu.

GAC / MEGA Lucy Hale und John Owen Lowe im Juni 2024

Getty Images John Owen Lowe, Produzent und Drehbuchautor

